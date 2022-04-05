Диетолог опроверг утверждения о пользе тунца и авокадо для похудения

По словам эксперта, принято считать, что для сброса веса следует отказаться от вредных продуктов, включая выпечку, жареное, сладости. По этой причине многие худеющие налегают на “легкие” продукты.

Перес назвал распространенной ошибкой людей, желающих похудеть, употребление “легкого” салата с авокадо, заправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец. “В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть”, — объясняет он.

Диетолог отметил, что полезные продукты следует есть в умеренных количествах и правильно сочетать их между собой. “Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого”, — добавил Перес.

Эксперт призвал отказаться от продуктов, не насыщающих организм, таких как алкоголь, колбасные изделия, йогурты или вяленые сыры. Альтернативой им могут стать полезные перекусы — например, морковь, банан, яблоко, сухофрукты или овсяные хлопья с натуральным йогуртом.