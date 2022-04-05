“Дядь, дай миллиончик!” Роман Абрамович вынужден просить деньги взаймы

Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров рассказали, что 55-летний Роман Абрамович просит друзей одолжить ему миллион долларов, чтобы выдать зарплату сотрудникам. С такой просьбой он обратился к американским знакомым предпринимателям, а также к голливудским знаменитостям.

Как удалось выяснить журналистам, Роману Аркадьевичу требуется 750 тысяч долларов — в список сотрудников олигарха входит не только бизнес-команда, но и многочисленные работники сервиса, которые следят за его шикарными домами, виллами и яхтами.

“Он говорит, что никогда прежде не задерживал зарплату, которая в сумме составляет 750 000 долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Поэтому и обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, а также семье Ротшильдов”, — заявил инсайдер.

Источник также подчеркивает: несмотря на то, что Абрамович известен дружбой со многими видными деятелями Голливуда, а также воротилами с Уолл-стрит, давать ему в долг никто не спешит. И на данное решение не влияет даже активное участие миллиардера в переговорах между Россией и Украиной.

“Хотя они и состоят в приятельских отношениях с Романом, никто не согласился дать ему деньги. Либо у них нет наличных, либо они боятся последствий за такой поступок”, — добавил источник.

Пресс-служба бизнесмена уже успела опровергнуть информацию американских коллег. “Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств”, — подчеркнули там.

Отметим, что активы Романа Абрамовича заморожены американскими хедж-фондами. Кроме того, он не может получить прибыль от продажи футбольного клуба “Челси”, стоимость которого оценивается в три миллиарда долларов.

Напомним, Роман Абрамович один из самых известных бизнесменов и богатейший человек России. Он известен как миллиардер, филантроп и политик. Но мир надеется, что он справится с ролью миротворца. Тогда, вероятно, ему простится многое.