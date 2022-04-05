Петиция о запрете концерта Филиппа Киркорова собрала 6677 подписей и была направлена в Таллиннскую городскую управу

Цель петиции, инициированной на портале Rahvaalgatus.ee, — запретить концерт Филиппа Киркорова 27 мая в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ. “Вместе с тысячами жителей Таллинна мы решительно выступаем за то, чтобы не дать Филиппу Киркорову, как человеку, публично поддерживающему режим Путина, выступить здесь. Артистам, поддерживающим российскую верхушку власти и тем самым нападение на Украину, которое привело к массовым захоронениям, депортациям и расстрелам мирных жителей в Буче и Ирпене, здесь не место”, — сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou. “Таллиннская городская управа, как представитель государственной власти, также должна ясно продемонстрировать это своим решением”, — добавила она.