ВИДЕО | Дмитрий Гордон обматерил Наташу Королеву

С течением войны всё жёстче становится риторика и в информационном поле. После 40 дней обстрелов украинцы находят всё больше претензий к россиянам — даже тех, кто их поддерживает. И к тем, кто просто молчит. А уж если высказывается, но не про войну, достаётся ещё больше. Особенно уроженцам Украины. В целом эту позицию выразил журналист Дмитрий Гордон.

Соответствующий комментарий прозвучал в эфире телемарафона “Украина Вместе”, а просмотреть фрагмент можно на YouTube “В гостях у Гордона”. Стоит добавить, что журналист отрицательно высказался и о других звездах, занявших “молчаливую позицию”. Дмитрий Ильич саркастически отметил, что с “умилением” следит за социальными сетями тех знаменитостей, которые игнорируют войну в Украине, продолжая демонстрировать свою привычную жизнь. В частности, речь идет и о в прошлом украинке Королёвой.

“Ты девочка, жившая на Борщаговке рядом со мной, у нас был один классный руководитель в средней школе. Учительница украинского языка и литературы. Ты поешь украинские песни, ты любишь Украину, как ты говоришь”, — выразил журналист свое непонимание позиции певицы .

По словам Гордона, он якобы примирился с молчанием артистки, но ее недавний анонс концерта в городе Урюпинск не укладывается у него в голове. “Это анекдот. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты, б…, пишешь, что у тебя концерт в Урюпинске. Уё…, просто уё….! И таких много там. Тоже с больной головой. Ты же украинка, как ты можешь?“ — эмоционально высказался Гордон.