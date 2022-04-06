“Непара” все же была парой: своей версией распада дуэта поделилась Виктория Талышинская

В какой-то момент Виктория встретила другого мужчину и прекратила романтические отношения с музыкантом. Из-за этого Шоуа начал “измываться” над ней — упрекал в том, что она поправилась и постоянно был недоволен ее работой. Через некоторое время терпение у Талышинской закончилось и она ушла из коллектива.

“Не хочу с Сашей я вообще иметь никаких дел, переговоров и так далее”, — заявила Виктория.

Сейчас Виктория Талышинская ни о чем не жалеет, она замужем за успешным реставратором, живет на Рублевке, а ее дочь посещает детский сад за 1 млн рублей (около 110 тыс. евро) в год, где часть воспитателей — носители английского языка.

Напомним, что недавно Александр Шоуа решил возродить группу “Непара” и взял туда сразу двух новых солисток — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. Позднее Марианна покинула коллектив.