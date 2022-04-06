ВИДЕО | “Ты и твой любовник Манучаров — не геи, вы п…сы”: Маша Ефросинина ответила Баскову на его очередной агитационный пост

Телеведущая продублировала авторский текст Баскова, где он заявил, что “украинская система построена на лжи и извращении”, а “российская жизнь — на правде и стремлении к справедливости”. Также “золотой голос России” добавил, что жуткие фото из Бучи и Ирпеня — постановка, которую придумал Запад.

“Послушай, Басков, натертое, ты, и отполированное очко, не смей никогда писать, что мы братский народ. Украина живет во лжи и извращениях? Ложь — это когда тебе запрещают выйти на площадь с плакатом, дают 15 лет за слова “нет войне”. Ложь и извращение — это когда детям в школах запрещают обсуждать войну и даже говорить это слово”, — эмоционально обратилась к певцу украинка.

Также телеведущая перечислила такие “извращения” граждан РФ, как: “выкладывание” школьников в букву “Зю”, страх матерей пленных захватчиков из-за Росгвардии, воровство женского белья российскими военными, фейковые видео из Украины, которые транслируют на российском ТВ, циничные просьбы украсть в Украине шубы и украшения, которые не раз слышали в перехваченных разговорах солдат с их женами и т.д.

Возвращаясь к персоне Баскова, Ефросинина вспомнила, как в 2014 году артист ей написал: “Вы подохнете раньше, чем наступит будущее. Вы в порванных колготках приползете в Москву в поисках заработка”.

Кроме того, украинка напомнила, что правда не может быть за страной, глава которой во время войны прячется в бункере, а его карманные пропагандисты рассылают публичным личностям “методичку”, что писать в социальных сетях.

“Скоро вы начнете себя жрать. Скоро ты будешь давать концерты за еду. Или тебе придумают еще большее выб…ство, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги. В одном соглашусь с тобой. Ты всегда отрицал, что ты — гей. Это правда. Коля, ты и твой любовник Манучаров — не геи. Вы — п…сы ”, — закончила Ефросинина.