Иван Ургант вернулся, чтобы продолжить работу или уехать навсегда?

Иван Ургант может эмигрировать с семьей в Израиль. Об этом сообщщил telegram-канал “ВЧК-ОГПУ” и подхватили интернет-СМИ. Как отметил источник в разговоре с порталом, Ургант летал в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на так называемое “объединение”, так как у телеведущего уже есть израильское гражданство. Эта процедура позволит жене и детям Ивана упрощенно получить паспорт этой страны.

Сообщается, что мужчина уже провел несколько переговоров о возможности продажи загородного дома, который находится недалеко от Барвихи, и квартиры в высотке “Москва-сити”. Также Ургант собирается купить недвижимость в Израиле и Грузии. Как заявляет инсайдер, в Тбилиси телеведущему приглянулись апартаменты в 140 квадратных метров.

Интересно, что личность Урганта не даёт покоя очень многим. С одной стороны, пресс-секретарь Путина Пеской сказал: ”…в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну”. С другой, высказаась, например, певица Ольга Кормухина: “Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей Родины, а прыщи проходят”, после чего включила нейтральную передачу: “Не моё дело судить, куда он ездил. Моё дело как патриота дать оценку его поступку. Меня, если честно, мало волнует судьба Вани Урганта”. Поди разберись в российском патриотизме...