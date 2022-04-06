“Приглашаем рожать в Харьков”: за “недостаточную” поддержку Украины досталось Регине Тодоренко
Приходится вновь констатировать: сейчас для украинцев объектами ненависти становятся не только русские, но и живущие в России соотечественники. Если они выступают за “спецоперацию“ — тут всё понятно. Если молчат — виноваты в молчании. Если рыдают и поддерживают Украину — “недостаточно”. Ещё один пример — Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко — звезда шоу «Орел и Решка». Сейчас Регина замужем за российским исполнителем Владом Топаловым и ждет уже второго ребенка от него, - напоминают Good looking news.
Регина хоть и старалась как-то поддержать своих соотечественников, но и открыто занимать антироссийскую позицию телезвезда не смогла. Регина нашла выход и стала призывать к миру, напоминая обеим сторонам, что когда-то их народы были братьями. Но уже и это злит украинцев. А новость о беременности Тодоренко вторым малышом стала поводом, чтобы многие начали злорадствовать на эту тему.
В частности, украинская телеведущая Екатерина Осадчая даже пригласила Регину в Харьков «рожать в бомбоубежище, проникнуться чувством братства к русским».