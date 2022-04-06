“Приглашаем рожать в Харьков”: за “недостаточную” поддержку Украины досталось Регине Тодоренко

Регина Тодоренко — звезда шоу «Орел и Решка». Сейчас Регина замужем за российским исполнителем Владом Топаловым и ждет уже второго ребенка от него, - напоминают Good looking news .

Регина хоть и старалась как-то поддержать своих соотечественников, но и открыто занимать антироссийскую позицию телезвезда не смогла. Регина нашла выход и стала призывать к миру, напоминая обеим сторонам, что когда-то их народы были братьями. Но уже и это злит украинцев. А новость о беременности Тодоренко вторым малышом стала поводом, чтобы многие начали злорадствовать на эту тему.