Эстонская преподавательница йоги научилась достигать оргазма силой мысли

Каролин Царски потратила десять лет на то, чтобы научиться достигать “глубокого сексуального удовлетворения” непривычным способом, потому что обычный половой акт казался ей болезненным. Она утверждает, что теперь может испытывать оргазм до 10 минут без какой-либо стимуляции.

33-летняя женщина, чьи способности были подробно описаны в научном журнале, считает, что каждая женщина обладает способностью “пробудить” свою “энергию оргазма”. Теперь Каролин Царски берёт с клиентов 60 фунтов стерлингов за полуторачасовую консультацию о том, как оживить их сексуальную жизнь. После обвинений в шарлатанстве она обратилась к науке.

И похоже, что учёные согласились с такой позицией. Они измеряли уровень гормонов женщины, чтобы увидеть, действительно ли ее собственные оргазмы оказали измеримое влияние на ее тело. Эксперимент проводился три раза, каждый с интервалом в неделю. Каждый раз Каролин Царски сдавала анализ крови за 30 минут до теста, сразу после оргазма и через 30 минут после теста.

В первый раз она сама довела себя до пятиминутрного оргазма без какой-либо стимуляции. Во второй раз оргазм продлился уже 10 минут. В последнем тесте она сидела и читала книгу в течение 10 минут в качестве контроля.

Анализы показали, что уровень пролактина (гормона, который вырабатывается женщиной после оргазма) увеличился на 25% в первом случае и на 48% во втором. А вот книга проиграла: чтение не увеличило уровень пролактина. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале.

Минус в необычном удовольствии обнаружился один: эти оргазмы не обеспечивали такого же уровня эмоциональной близости и экстаза, как обычные, с партнёром. Тут уже пришла на помощь тантра-йога. “Я научилась расслабляться, приняла образ тела и привнесла повышенную осознанность в повседневную жизнь в целом”, — говорит Каролин. Сексуальная же польза пришла позже, по мере ее обучения, что позволило ей преодолеть вагинизм — то самое неконтролируемое состояние, при котором влагалище сжимается при наличии “инородного тела”, что и доставляет болезненные ощущения.