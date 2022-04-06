Монатик, Сергей Бабкин, Dorofeeva: 24 апреля украинские артисты выступят на благотворительном концерте в Saku Suurhall
Почему такие разные цены на билеты? Зависит ли от стоимости посещение мероприятия?
Вы сами можете выбрать сумму на который покупаете билет. Все билеты имеет равную силу и позволяют вам находится как в стоячем, так и сидячем партере. Сумма за которую вы приобрели билет и является вашим вкладом в благотворительный фонд. Покупка билетов в пользу беженцев с Украины. Купив донат билет, у вас есть возможность не только помочь гуманитарному фонду Украины, но и одновременно с этим дать возможность беженцам посетить мероприятие “Доброго вечора! Ми з України” бесплатно. Для этого следует выбрать категорию билета “Donate pilet”, указать количество билетов, которые вы хотите приобрести. После оплаты указанное количество билетов будет сгенерировано и передано в Центр помощи военным беженцам (Põgenikekeskus) находящийся по адресу Niine 2 в Таллине.
Среди звездных участников:
— Монатик — артист, покоривший мировые стадионы, продюсер, композитор, автор и саунд-продюсер многочисленных танцевальных хитов;
— Сергей Бабкин — музыкант, участник группы “5’nizza”, актер театра и кино, автор и исполнитель песен, тренер шоу “Голос Украины”, а также участник 5-го сезона шоу “Танцы со звездами”;
— Dorofeeva — Надежда Дорофеева — певица, дизайнер, видеоблогер, участница проекта “Время и Стекло”;
— Alina Pash — певица, рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу “X-фактор” и победительница национального отбора на “Евровидение-2022”;
— Jerry Heil — певица, автор песен и ютубер. Джерри была одной из таких любительниц перепевать понравившиеся хиты, но эпоха Интернета позволила ей шагнуть за пределы собственной комнаты: певица и популярный блогер, имеющую сотни тысяч подписчиков на YouTube и в соцсетях. Ее сингл “#ОХРАНА_ОТМЕНА” вошел в пятерку лучших хитов Украины;
— Евгений Сморигин — телеведущий, актер, сценарист и продюсер. Финалист высшей лиги КВН и обладатель двух “КиВиНов” в составе команды “ЧП”. Актер развлекательного телешоу “Дизель шоу”;
— Елена Кравец — комедийная актриса, телеведущая. Единственная представительница прекрасного пола в актерском коллективе студии “Квартал 95”;
— Дмитрий Танкович — телеведущий, актер, сценарист и продюсер. Ведущий всеми любимых телепрограмм, таких как: “Украина имеет талант”, “Х-фактор”, “Танцы со звездами” и других;
— Виктория Булитко — актриса телевидения и кино, певица, резидент “Дизель Шоу”
— Наталья Гарипова — единственная девушка-комик, которая может похвастаться сольным стендап-туром по Украине. Зрители могут помнить по проекту “Рассмеши комика”, где она дважды побеждала.
— Максим Коновал — стендап-комик родом из Беларуси, вот уже 9 лет радующий своей комедией украинскую аудиторию. Участник таких шоу как “Рассмеши комика” и “ГуднайтКлаб”;
— Савьян — киевский актер, родившийся в Беларуси, камеди-поп исполнитель, участник “Украина имеет талант”, “Комик на миллион”. В The Stand Up он отвечает за музыкальную импровизацию;
— Юрий Карагодин — Автор и актер команды Лиги Смеха “Днепр”. Сценарист и креативный продюсер комедийных ТВ-шоу, ютуб-шоу, сериалов и кино.
Сцена концерта объединит украинцев и тех, кому Украина стала вторым домом, комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе: но пора объединяться и действовать!
Встретимся все вместе 24 апреля 2022 года в Саку Суурхалль.
Двери Saku Suurhall открываются в 18:00, начало в 19:00.
Билеты в кассах Piletilevi.