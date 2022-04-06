Монатик, Сергей Бабкин, Dorofeeva: 24 апреля украинские артисты выступят на благотворительном концерте в Saku Suurhall

Вы сами можете выбрать сумму на который покупаете билет. Все билеты имеет равную силу и позволяют вам находится как в стоячем, так и сидячем партере. Сумма за которую вы приобрели билет и является вашим вкладом в благотворительный фонд. Покупка билетов в пользу беженцев с Украины. Купив донат билет, у вас есть возможность не только помочь гуманитарному фонду Украины, но и одновременно с этим дать возможность беженцам посетить мероприятие “Доброго вечора! Ми з України” бесплатно. Для этого следует выбрать категорию билета “Donate pilet”, указать количество билетов, которые вы хотите приобрести. После оплаты указанное количество билетов будет сгенерировано и передано в Центр помощи военным беженцам (Põgenikekeskus) находящийся по адресу Niine 2 в Таллине.