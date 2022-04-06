Монатик, Сергей Бабкин, Dorofeeva — известные украинские артисты выступят на благотворительном концерте “Добрый вечер! Мы из Украины”
Почему такие разные цены на билеты? Зависит ли от стоимости посещение мероприятия?
Вы сами можете выбрать сумму на который покупаете билет. Все билеты имеет равную силу и позволяют вам находится как в стоячем, так и сидячем партере. Сумма за которую вы приобрели билет и является вашим вкладом в благотворительный фонд. Покупка билетов в пользу беженцев с Украины. Купив донат билет, у вас есть возможность не только помочь гуманитарному фонду Украины, но и одновременно с этим дать возможность беженцам посетить мероприятие “Доброго вечора! Ми з України” бесплатно. Для этого следует выбрать категорию билета “Donate pilet”, указать количество билетов, которые вы хотите приобрести. После оплаты указанное количество билетов будет сгенерировано и передано в Центр помощи военным беженцам (Põgenikekeskus) находящийся по адресу Niine 2 в Таллине.
Среди звездных участников:
— Монатик — артист, покоривший мировые стадионы, продюсер, композитор, автор и саунд-продюсер многочисленных танцевальных хитов;
— Сергей Бабкин — музыкант, участник группы “5’nizza”, актер театра и кино, автор и исполнитель песен, тренер шоу “Голос Украины”, а также участник 5-го сезона шоу “Танцы со звездами”;
— Dorofeeva — Надежда Дорофеева — певица, дизайнер, видеоблогер, участница проекта “Время и Стекло”;
— Alina Pash — певица, рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу “X-фактор” и победительница национального отбора на “Евровидение-2022”;
— Jerry Heil — певица, автор песен и ютубер. Джерри была одной из таких любительниц перепевать понравившиеся хиты, но эпоха Интернета позволила ей шагнуть за пределы собственной комнаты: певица и популярный блогер, имеющую сотни тысяч подписчиков на YouTube и в соцсетях. Ее сингл “#ОХРАНА_ОТМЕНА” вошел в пятерку лучших хитов Украины;
— Евгений Сморигин — телеведущий, актер, сценарист и продюсер. Финалист высшей лиги КВН и обладатель двух “КиВиНов” в составе команды “ЧП”. Актер развлекательного телешоу “Дизель шоу”;
— Елена Кравец — комедийная актриса, телеведущая. Единственная представительница прекрасного пола в актерском коллективе студии “Квартал 95”;
— Дмитрий Танкович — телеведущий, актер, сценарист и продюсер. Ведущий всеми любимых телепрограмм, таких как: “Украина имеет талант”, “Х-фактор”, “Танцы со звездами” и других;
— Виктория Булитко — актриса телевидения и кино, певица, резидент “Дизель Шоу”
— Наталья Гарипова — единственная девушка-комик, которая может похвастаться сольным стендап-туром по Украине. Зрители могут помнить по проекту “Рассмеши комика”, где она дважды побеждала.
— Максим Коновал — стендап-комик родом из Беларуси, вот уже 9 лет радующий своей комедией украинскую аудиторию. Участник таких шоу как “Рассмеши комика” и “ГуднайтКлаб”;
— Савьян — киевский актер, родившийся в Беларуси, камеди-поп исполнитель, участник “Украина имеет талант”, “Комик на миллион”. В The Stand Up он отвечает за музыкальную импровизацию;
— Юрий Карагодин — Автор и актер команды Лиги Смеха “Днепр”. Сценарист и креативный продюсер комедийных ТВ-шоу, ютуб-шоу, сериалов и кино.
Сцена концерта объединит украинцев и тех, кому Украина стала вторым домом, комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе: но пора объединяться и действовать!
Встретимся все вместе 24 апреля 2022 года в Саку Суурхалль.
Двери Saku Suurhall открываются в 18:00, начало в 19:00.
Билеты в кассах Piletilevi.