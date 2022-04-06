Пока Андрей Макаревич полемизировал об уехавших артистах, у него родился сын

“Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия — они, а не вы”, — довольно жёстко высказался Андрей Макаревич.

На это ему ответил, в частности, Захар Прилепин. Он предположил, что все уехавшие вернутся, и никто им въезд не запретит. “И будут они как прежде собирать свои залы”, — полагает писатель. Хотя уже сейчас с залами у “предателей”, как называют тех, кто выступил против войны, возникли некоторые проблемы.

По словам Прилепина, у Андрея Вадимовича есть только одна проблема: “У него есть “настоящая Россия” (они) и есть другая — мы. И вот эта психология барина, помещика, душевладельца — она все время в нем (в них) кипит”, — отметил Прилепин, добавив, что ему “хочется пороть, наказывать, даже головы рубить иногда, возможности нет. Обидно же”.

Возможно, что эти шпильки Макаревича сегодня совершенно не интересовали. “Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем”, — сообщил аккаунт “Машины времени”.