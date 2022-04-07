Ужас на озере Комо: неизвестные попытались поджечь одну из вилл Владимира Соловьева

Особняк находится в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо. В марте Фингвардия Италии наложила на нее арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС.

Как уточняется, поджигатели использовали покрышки. Местный житель вызвал пожарных, которые, прибыв на место, без труда потушили возгорание. Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения.

Кроме того, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо. На стенах особняка неизвестные оставили некие надписи. Всего телеведущий владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 млн евро. Ещё один дом формально принадлежит его матери.

Проблема в том, что сам обложенный санкциями Владимир Рудольфович лишён возможности побывать в своих владениях. Но отчаиваться не стоит: в России зато ему подарили целый телеканал! После того, как его окончательно изгнали из YouTube, “Соловьёв Live” станет телеканалом и будет вещать на бывшей частоте Euronews.