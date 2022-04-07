Юлия Савичева заразилась коронавирусом в четвертый раз

“У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот — я жутко везучая”, — написала исполнительница.

Сейчас певица находится на самоизоляции. Специалисты постоянно наблюдают за состоянием Савичевой.

Впервые коронавирус был обнаружен у Савичевой в январе 2020 года, когда она находилась в Португалии. Артистка довольно тяжело перенесла болезнь, но ей удалось избежать госпитализации. Вместе с Савичевой коронавирусом переболели супруг и их четырехлетняя дочь.

Тем временем в России стал доминирующим очередной штамм коронавируса — “стелс-омикрон”. И по прогнозам, новая волна заболеваемости неизбежна и начнётся в начале мая. А на подходе ещё один штамм — ХЕ. Эта разновидность была выявлена по традиции в Великобритании. Пока он мало изучен. Британские учёные утверждают, что он на 10% заразнее изначального вируса, а российские полагают, что он уже будет не так опасен, как прошлые проявления.