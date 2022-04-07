Умер исполнитель хита Volare Бобби Райделл

С 1959 по 1964 звезда рок-н-ролла выпустил около трех десятков синглов, вошедших в музыкальные топы. В числе самых популярных его песен — Volare, Wild One, Wildwood Days, The Cha-Cha-Cha, Forget Him.

В 2012 году Райделл перенес трансплантацию почки и печени, что позволило продлить его жизнь.

Бобби Райделл не прекращал концертную деятельность. Его следующий концерт должен был состояться в июне.

Первая жена Райделла Камилла, с которой он встречался со школы, умерла в 2003 году. У исполнителя остались вторая жена Линда Хоффман, сын Роберт Ридарели, дочь Дженнифер Дулин и пятеро внуков.