Бежавшая из России в Эстонию актриса Юлия Ауг ставит новую пьесу. Сюжет основан на письмах из Украины

“Сейчас мы переписываемся каждый день. И в целом в Украине сейчас бытует такая поговорка, что если ты ранним утром пишешь своему другу “Как ты?” — это уже почти признание в любви. Мы пишем друг другу и они мне рассказывают, что там сейчас происходит”, — рассказала Юлия.

Что женщине написали сегодня? “После произошедшего очень сложно писать. Слова почти закончились, так как появились материалы из Бучи”.

Ей казалось, что самым страшным был момент воздушной атаки на Мариупольский драматический театр. “Но теперь стало понятно, что фотографии из Бучи — страшнее всего, что можно было вообразить. Например, сегодня мне написала подруга из Киева, что у них всю ночь шел проливной дождь. И это очень хорошо, потому что дождь смывает всю грязь и дарит надежду”.

Юлия Ауг родилась в тогда ещё Ленинграде, но выросла и закончила школу в Нарве. Эстонскому зрителю она известна благодаря фильмам “Купе номер 6” и “Товарищ ребенок” (Seltsimees laps). Из России она уехала 4-го марта. “Мне и правда сейчас тяжело, потому что я работаю с документальными материалами. Здесь, в Эстонии в середине декабря я поставила спектакль о холокосте под названием “Мама, а наша кошка — тоже еврей?” (Ema, kas meie kass on ka juut?). Работая над этим спектаклем, мы постоянно у себя спрашивали, что должно произойти с человеком, чтобы он начал убивать людей, которые жили с ним на одной улице”, — рассказала Ауг.

У Юлии, находясь в России, хватило смелости подписать петицию против войны. “Не только подписать. Я также записала два антивоенных видеообращения и участвовала в некоторых стримах, которые сохранили на канале "Дождь", но позже они были ликвидированы”, — говорила она.

Спектакль “Х*й войне. Украина. Письма с фронта” (M***i sõda. Ukraina. Kirjad rindelt”) сыграют этой весной всего несколько раз — 14 и 15 апреля в Tallinna Vaba Lava, 16 апреля в Narva Vaba Lava, 18 апреля в Тарту, в Эстонском национальном музее и 26 мая вновь в Tallinn Vaba Lava.