“Шок и шок”: Яна Рудковская и Виктория Боня столкнулись с “нацизмом” от Chanel

Началось всё с рассказа блогерши Лизы Литвин. “Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!” — возмутилась она. Далее блогерша показала бланк, который ей предложили подписать. Лиза подчеркнула, что именно этот условный документ запрещает носить брендовые вещи на территории России.

Яна Рудковская отметила, что шокирована такой новостью. Она призналась, что на протяжении 20 лет покупала люксовые вещи и потратила на них более одного миллиона евро — и вдруг такой удар в спину!

“Для меня как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидел на их показах на первом ряду, — это шок… Шок и шок! Ну а для человека, который оставил там более одного миллиона евро за эти годы — это даже как-то унизительно”, — заключила Рудковская.

В компании пояснили, что соблюдают санкции, наложенные на Россию в целом и её граждан в частности: товары дороже 300 евро считаются предметами роскоши и не должны оказаться в России.

Русский ответ на столь вопиющию дискриминацию было уже не остановить. В знак поддержки Родины и в желании показать свой патриотизм некоторые российские блоггеры стали публично уничтожать сумки Chanel.

Первой на такой шаг решилась актриса Марина Ермошкина, которая заявила, что компания Chanel таким образом якобы “унижает ее соотечественников и дискриминирует людей по национальному признаку”, и уточнила, что ни одна сумка не стоит ее любви к Родине. К “флешмобу” присоединилась диджей Катя Гусева, которая также обвинила компанию в “дискриминации женщин по национальному признаку”.