Хотите перенестись в средневековый Таллинн? Премьера фильма “Аптекарь Мельхиор” состоится уже на следующей неделе

Торжественная премьера состоится в понедельник, 11 апреля, в 18:30 в кинотеатре Apollo в центре Solaris. С 15 апреля художественный фильм “Аптекарь Мельхиор” выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии, но уже с вечера понедельника в программы включено ограниченное количество предварительных показов.

Состоящая из семи книг серия романов Индрека Харгла про аптекаря Мельхиора завоевала любовь читателей как на эстонском языке, так и в переводе на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском. Также планируется международный прокат нового фильма.

Представляя фильм, режиссер Эльмо ​​Нюганен сказал: “Если вы хотите отдохнуть от современного ритма жизни, отвлечься от новостей и окунуться в атмосферу золотой эпохи Таллинна, просто следуйте за Мельхиором и Индреком Харгла”.

По словам Нюганена, художественный фильм не является экранизацией книги, а опирается на оригинальный сценарий, написанный в соавторстве с Индреком Харгла и Олле Мирме: “По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе — он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления”.

Съемки “Аптекаря Мельхиора” начались летом 2020 года. Чтобы создать типичную для средневекового Таллинна обстановку, специальные съемочные площадки были обустроены в нескольких местах в Таллинне и Харьюмаа, в Нарве и Пуртсе в Ида-Вирумаа, в Хальяла и Вао в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, а также в Латвии. Начальная сцена фильма была снята в шведских водах на борту средневекового ганзейского когга.