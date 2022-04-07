Хотите перенестись в средневековый Таллинн? Премьера фильма “Аптекарь Мельхиор” состоится уже на следующей неделе
Торжественная премьера состоится в понедельник, 11 апреля, в 18:30 в кинотеатре Apollo в центре Solaris. С 15 апреля художественный фильм “Аптекарь Мельхиор” выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии, но уже с вечера понедельника в программы включено ограниченное количество предварительных показов.
Состоящая из семи книг серия романов Индрека Харгла про аптекаря Мельхиора завоевала любовь читателей как на эстонском языке, так и в переводе на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском. Также планируется международный прокат нового фильма.
Представляя фильм, режиссер Эльмо Нюганен сказал: “Если вы хотите отдохнуть от современного ритма жизни, отвлечься от новостей и окунуться в атмосферу золотой эпохи Таллинна, просто следуйте за Мельхиором и Индреком Харгла”.
По словам Нюганена, художественный фильм не является экранизацией книги, а опирается на оригинальный сценарий, написанный в соавторстве с Индреком Харгла и Олле Мирме: “По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе — он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления”.
Съемки “Аптекаря Мельхиора” начались летом 2020 года. Чтобы создать типичную для средневекового Таллинна обстановку, специальные съемочные площадки были обустроены в нескольких местах в Таллинне и Харьюмаа, в Нарве и Пуртсе в Ида-Вирумаа, в Хальяла и Вао в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, а также в Латвии. Начальная сцена фильма была снята в шведских водах на борту средневекового ганзейского когга.
По словам Нюганена, место действия фильма — средневековый Таллинн, но, например, события на Тоомпеа снимали в Нарвской крепости: “А сцены с подъемными воротами мы и вовсе отсняли в крепости Курессааре. С помощью местных предпринимателей для съемок были восстановлены решетчатые ворота крепости, которые работают и по сей день”. Помимо Таллина, в фильме фигурируют и другие ганзейские города — Нарва и Тарту.
“Аптекарь Мельхиор” — полнометражный 97-минутный художественный фильм. В этом году также выйдут в прокат второй и третий фильмы трилогии:
- 19.08.2022 — премьера картины “Аптекарь Мельхиор. Призрак”
- 14.10.2022 — премьера картины “Аптекарь Мельхиор. Дочь палача”
Сюжет “Аптекаря Мельхиора”
- Режиссер: Эльмо Нюганен
- В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере
- Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
- Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
- Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV
В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника” и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.
В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает…
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”, “Болото”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”).
Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам — Ян Вильюс.