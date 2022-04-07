07.04.2022, 15:10
ФОТО | Кошмар на озере Комо продолжается: атакована вторая вилла Соловьева
Foto: Stringer, AFP
Вчера неизвестные попытались поджечь одну из вилл телеведущего Владимира Соловьёва. Пожар удалось потушить довольно быстро, здание охраняют карабинеры. Но только Владимир Рудольфович в далёкой Москве вздохнул с облегчением, как напали уже на вторую виллу!
Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали забор и стены дома красной краской и написали на воротах “killer” (убийца) — сообщает немецкий “Bild”.
А хозяин и не может навести порядок…