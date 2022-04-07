Шоубиз
07.04.2022, 15:10

ФОТО | Кошмар на озере Комо продолжается: атакована вторая вилла Соловьева

 
ITALY-RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-SANCTIONS
ITALY-RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-SANCTIONS
Foto: Stringer, AFP
Вчера неизвестные попытались поджечь одну из вилл телеведущего Владимира Соловьёва. Пожар удалось потушить довольно быстро, здание охраняют карабинеры. Но только Владимир Рудольфович в далёкой Москве вздохнул с облегчением, как напали уже на вторую виллу!

Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали забор и стены дома красной краской и написали на воротах “killer” (убийца) — сообщает немецкий “Bild”.

А хозяин и не может навести порядок…

ITALY-RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-SANCTIONS
ITALY-RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-SANCTIONS

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