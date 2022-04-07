ФОТО | Кошмар на озере Комо продолжается: атакована вторая вилла Соловьева

Вчера неизвестные попытались поджечь одну из вилл телеведущего Владимира Соловьёва. Пожар удалось потушить довольно быстро, здание охраняют карабинеры. Но только Владимир Рудольфович в далёкой Москве вздохнул с облегчением, как напали уже на вторую виллу!