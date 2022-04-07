Диабет, усталость, рак: чечевица против всех

Будучи представителем семейства бобовых, чечевица является очень богатым источником клетчатки и белков. Кроме того, ее состав содержит целый ряд важных для поддержания здоровья и работы иммунной системы веществ, таких как калий, железо, марганец, цинк, медь селен, рибофлавин, фосфор, витамин В6. Согласно данным исследования, которые опубликовал Journal of the American Heart Association, регулярное потребление чечевицы связано с более низкой подверженностью сердечным заболеваниям у взрослых людей.

Также благодаря тому эффекту, который производят соединения и компоненты чечевицы, с потреблением этого продукта ученые связывают не только более низкий риск сердечных патологий, но и более существенную защиту от других проблем.

Какие именно плюсы дает потребление чечевицы.

Снижает уровень вредного холестерина.

Борется с усталостью.

Снижает риск рака.

Повышает чувство сытости.

Уменьшает вероятность диабета.

Способствует нормализации кровяного давления.

Предотвращает запор.

Помогает контролировать вес, худеть.

При этом специалисты советуют для начала употреблять чечевицу в небольших количествах. Если съесть сразу много, это может вызвать метеоризм или запор. Также рекомендуется пить много жидкости.