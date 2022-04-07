Впервые в Эстонии прозвучит оратория 300-летней давности — пятые “Страсти” Баха

Пастиччо — произведение искусства, намеренно повторяющее стиль и манеру другого автора. Музыка, составленная из отрывков духовных опер разных авторов, также именуется пастиччо. Основой для пастиччо “Страстей” крупной формы минимум трех композиторов эпохи барокко является страстная кантата Карла Генриха Грауна, которую дополняет музыка Иоганна Себастьяна Баха, написанная им в конце жизни специально для этого произведения. Именно поэтому данное сочинение условно считается пятыми “Страстями” Баха.

“Pasticcio-Passion делает особенным то обстоятельство, что авторство Баха было установлено только в 21 веке, поэтому миру словно бы открылась “новая” музыка. Я чрезвычайно рада, что в столь непростые времена оказалось возможным осуществить в Эстонии масштабный международный проект, имеющий особое значение в контексте Европейской истории культуры. В Вербное (Пальмовое) воскресенье это произведение впервые прозвучит как в Эстонии, так и в Финляндии. Кажется, что в условиях обострившейся борьбы между добром и злом каждое действие, каждое событие, одухотворенное позитивным духом сотрудничества, красотой и гармонией, является своеобразным вкладом в то, чтобы чаша весов склонилась в пользу добра”, — подчеркнула продюсер концерта Саале Фишер.

Отличительной особенностью концерта является и то, что произведения великих мастеров 18 века будут исполнены Хельсинкским барочным оркестром на точных копиях оригинальных инструментов той эпохи.

Будапештский хор “Purcell” был создан в 1990 году венгерским музыкантом Дьёрдем Вашеги (György Vashegyi) для исполнения барочной оперы Генри Пёрселла “Дидона и Эней”. Мало кто мог тогда предположить, что спустя 30 лет “Purcell” превратится в один из наиболее признанных смешанных хоров Венгрии. В роли солистов на таллиннскую сцену выйдут Агнес Ковач (сопрано), Эстер Балог (альт), Золтан Мегьеси (тенор) и Лорант Найбауэр (бас).

Основанный в 1997 году Хельсинкский барочный оркестр предлагает новые интерпретации старинной музыки. С 2003 года художественным руководителем коллектива является Аапо Хаккинен, под управлением которого оркестр стал одним из самых известных ансамблей старинной музыки в Европе, очаровывая публику своим эмоциональным красноречием и заразительной жизненной силой. Помимо родной публики, они покорили зрителей по всему миру, от Кельнской филармонии до знаменитого токийского концертного зала Сантори Холл и амстердамского Концертгебау, а также ярко заявили о себе на фестивалях в Бергене, Бремене, Рейнгау и Иерусалиме.