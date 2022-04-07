07.04.2022, 18:00
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении семьи
ФОТО: screenshot - youtube
Актриса Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с бывшим мужем — актером Павлом Прилучным. Она обратилась к поклонникам в своем Telegram-канале. Прямо скажем, её объяснение мало что дало: при желании его можно трактовать и как подтверждение, и как опровержение слухов.
“Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда, и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы — мы ими и являемся, мы молодцы!” — сообщила Агата.
У Муцениеце и Прилучного растут девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочь Мия.