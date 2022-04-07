Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении семьи

Актриса Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с бывшим мужем — актером Павлом Прилучным. Она обратилась к поклонникам в своем Telegram-канале. Прямо скажем, её объяснение мало что дало: при желании его можно трактовать и как подтверждение, и как опровержение слухов.