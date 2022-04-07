Борьба за мир обостряется: в России заблокировали песню “Хотят ли русские войны”

Речь идет о видео, которое было опубликовано в декабре 2011 года на канале Ivan Dragо. За это время ролик набрал более 400 тысяч просмотров и стал самым популярным среди версий этой песни в исполнении Бернеса.

При попытке просмотра ролика в российском сегменте YouTube появляется сообщение: “Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов”. При этом другие ролики с той же песней доступны.

Учитывая, что сейчас в России штрафуют за призывы вроде “не стреляй”, “нет войне”, “*** *****” и даже пустой листок, блокировка антивоенной песни, кажется, укладывается в тенденцию. Однако Роскомнадзор объяснил ситуацию. Пока Бернес остаётся в правовом поле. Как пояснило ведомство, произошло недопонимание: требование касалось не самого ролика, а одного комментария под ним. И вообще само требование было выдвинуто аж 5 лет назад.

В общем, вопрос о том, хотят ли русские войны, остаётся открытым.