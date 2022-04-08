ВИДЕО | Группа Pink Floyd впервые с 1994 года записала новую песню — в поддержку Украины

Это первая за 28 лет оригинальная запись Pink Floyd со времен альбома The Division Bell (1994). Выпущенный в 2014-м альбом The Endless river был сведен на основе записей, сделанных во время сессий The Division Bell.

Для записи новой песни Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон присоединились к давнему басисту Pink Floyd Гаю Пратту (Роджера Уотерса все-таки не взяли, хотя он отдельно от бывших товарищей тоже высказывался в поддержку Украины) и Нитину Сони на клавишных, и все они аккомпанируют необычному вокалу Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox. Все вырученные средства идут на гуманитарную помощь для Украины.

В треке используется вокал Андрея, взятый из его поста в Инстаграмо том, как он на Софийской площади в Киеве поет “Ой, у лузі червона калина”, зажигательную украинскую народную песню протеста, написанную во время Первой мировой войны. Название трека Pink Floyd взято из последней строчки песни, которая переводится как “Эй, эй, вставай и радуйся”.

Видеоклип на “Hey Hey Rise Up” был снят известным режиссером Мэтом Уайткроссом и снят в тот же день, когда был записан трек, а Андрей пел на экране, пока играла группа.

Гилмор, у которого есть украинская невестка и внуки, говорит: “Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав”.