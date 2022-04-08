ФОТО | Третья попытка: Аврил Лавин опять выходит замуж

“Да! Я люблю тебя навсегда”, — подписала пост певица по-французски.

В комментариях новоиспеченных жениха и невесту поздравили Криштиану Роналду и десятки рэп- и рок-артистов. Mod Sun тоже сделал публикацию на своей странице, сопроводив ее романтичным текстом:

В тот день, когда мы встретились, я знал, что это ты.

Вместе навсегда, до конца наших дней.

Мне приснился сон, в котором я сделал предложение в Париже.

Я достал кольцо и попросил тебя надеть его.

Я стоял на одном колене, когда смотрел в твои глаза.

Ты слишком прекрасна, чтобы мои слова могли описать.

Я схватил тебя за руку и сделал последний вдох…

Я сказал: “Ты выйдешь за меня замуж?” и она сказала “Да”.

Я люблю тебя, Аврил.

О романе Аврил Лавин и Mod Sun стало известно в феврале прошлого года. Их отношения начались с музыки: артисты решили записать фит — в январе они выпустили трек Flames, а спустя пару недель представили клип. А после между ними завязался роман.

Личная жизнь Mod Sun до Лавин была весьма богатой: известно, что осенью 2020 года он закрутил мимолетный роман с Деми Ловато (до ее помолвки с актером Максом Эрихом), а до этого у него были полиаморные отношения — он одновременно встречался с певицей Беллой Торн и американской моделью и YouTube-блогером Таной Монго. С Таной он повстречался чуть дольше, расстались они в начале 2020-го.

А вот Лавин до встречи с избранником два года была одинока: в ноябре 2019 года она рассталась с сыном египетско-американского миллиардера Файеза Сарофима — Филлипом. Это были ее первые серьезные отношения после выздоровления — несколько лет назад у нее диагностировали опасную для жизни болезнь Лайма, которая развилась от укуса клеща. Аврил была почти полностью парализована, провела на больничной койке много месяцев, а после выздоровления развелась с Чедом Крюгером, вокалистом группы Nickelback, после двух лет брака. До этого она была замужем за вокалистом группы Sum 41 Дереком Уибли (брак продлился четыре года — с 2006 по 2010-й).