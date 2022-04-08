“Гергиев должен сидеть на скамье подсудимых”: Артемий Троицкий продолжает “уничтожать” пропутинских артистов

“Музыка и война — неразделимые вещи, — считает Троицкий. — Марши вдохновляли бойцов на ратные подвиги. Позже человечество стало задумываться о другой стороне войн, и появились антивоенные песни, особенно во второй половине 20 века. Ну а сейчас перед музыкальным бизнесом встают новые вопросы. Например, что делать с русскими артистами и что делать мировым артистам, у которых имеются ангажементы в России? Простого и однозначного ответа тут нет. Артисты все разные и ведут себя по-разному. Я считаю, было бы несправедливо закрыть для всех российских артистов дорогу в Европу, потому что многие из них против войны и подвергаются за это преследованию в России. Я против того, чтобы они подвергались гонениям еще и в Европе.

С другой стороны, есть всякие продажные сволочи: Газманов, Басков, Тимати и прочие, которые самым гнусным и подхалимским образом служат Путину и российской военной машине и выступают с патриотическими и военными заявлениями. С этими артистами нужно поступать так же, как и с путинскими пропагандистами. Потому что песня — это тоже пропаганда. Думаю, что Газманов должен идти следом за российским кораблем, следом за Владимиром Соловьевым, Дмитрием Киселевым и всеми этими мерзавцами”.

При этом критик полагает, что не стоит выдвигать какие-то политические требования джазистам и исполнителям классики (в отличие от рокеров и рэперов). Однако для Валерия Гергиева он готов сделать исключение: “Гергиев — старый друг Путина. Он получил от Путина массу привилегий и заработал с его помощью огромные деньги. Я надеюсь, произойдет что-то вроде Нюрнбергского процесса, который пройдет в восстановленном мариупольском театре, и многие фигуранты там сядут на скамью подсудимых как за военные преступления, так и за поддержку путинского режима. Гергиев должен сидеть на скамье подсудимых как видный и очень старательный путинский пропагандист”.

Сделал Артемий и прогноз по поводу войны: “Я думаю, все дело идет к относительно быстрому завершению войны. Когда я говорю относительно быстрому, я имею в виду, что она не продлится 10 лет, как Афганская война. Думаю, что до конца этого года вопрос будет решен — несомненно, в пользу Украины. Считаю, что Украина не должна идти на уступки в ходе переговоров, которые сейчас ведутся: не должна отдавать России ни Донбасс, ни Крым. Украина пользуется полной и безоговорочной поддержкой практически всего мира. У Украины, учитывая крайне жалкое состояние российской армии, российской экономики и российских финансов, есть прекрасные шансы для того, чтобы довести эту войну до победного конца”.