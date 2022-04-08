На Моргенштерна завели очередное дело, а он пытается получить израильское гражданство

А теперь по порядку.

В отношении рэп-музыканта Алишера Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков в опубликованных на его песни клипах, сообщил 5 апреля ТАСС. Что на этот раз не устроило правоохранителей, не уточняется.

7 апреля тот же ТАСС сообщил, что компании Google грозит штраф до 8 миллионов рублей (примерно 93 тыс. евро по сегодняшнему курсу) за клип рэпера Моргенштерна, опубликованный на YouTube — в нем усмотрели “информацию о наркотиках”. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя — экспертиза показала, что по ее краям изображено растение, похожее на наркотическое.

Да ещё и глава “Лиги безопасного Интернета” Екатерина Мизулина опубликовала в своём телеграм-канале открытое письмо с обращением к главе СК Александру Бастрыкину. Она попросила его рассказать общественности о решениях по итогам проверки Моргенштерна в связи с обвинениями в продаже наркотиков и даже оправдании нацизма. Последнее выразилось в том, что рэпер не видит смысла ежегодно тратить огромные деньги на празднования Дня Победы.

“Просто признайся уже себе, что хочешь меня, и чиркани в директ”, — ответил Моргенштерн Мизулиной, назвав это своим официальным заявлением. Да ещё и добавил картинку:

Также 7 апреля в Сети появился фрагмент новой песни Моргенщтерна со словами “… мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем”. Поклонники тут же предположили, что это свидетельствует о расставании Алишера с Диларой Зинатуллиной.

Наконец, исполнителя заметили в Израиле. Казалось бы, с кем не бывает. Но заметили-то у здания (и даже внутри) организации Нефеш бе-Нефеш, которая помогает евреям, иммигрирующим в Израиль. Алишера даже сфотографировали внутри центра за столом консультанта. В ряде телеграм-каналов предположили, что он собирается получить гражданство. Моргенштерн имеет все шансы на репатриацию из-за еврейских корней.