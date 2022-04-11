Шоубиз
11.04.2022, 11:18

ВИДЕО | Челлендж стоимостью в тысячи евро: Российские звезды режут свои сумки от Chanel

 
ФОТО: Kuvatõmmised

Самые известные и богатые женщины России разочаровались в модном доме Chanel. Помимо того, что брендовые магазины закрыли по всей России, теперь покупая вещи бренда в магазинах за рубежом, необходимо заполнять бланки, давая согласие на то, что покупатели не будут носить вещи бренда у себя на родине в России. В качестве ответного удара, многие звезды нашего восточного соседа начали резать сумки бренда.

Разумеется, перед этим сердито смотрят в камеру и держат монолог, направленный в адрес руководителей модного дома. “До свидания”, — сообщает модель Виктория Боня и кромсает свою сумочку от Chanel, стоящую тысячи и тысячи евро. Телезвезда и актриса Марина Ермошкина прибегла к помощи настоящих садовых ножниц. “Ни одна сумка или вещь не стоит дороже моей любви к родине”, — патриотично сообщает она.

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