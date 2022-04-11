ВИДЕО | Челлендж стоимостью в тысячи евро: Российские звезды режут свои сумки от Chanel

Самые известные и богатые женщины России разочаровались в модном доме Chanel. Помимо того, что брендовые магазины закрыли по всей России, теперь покупая вещи бренда в магазинах за рубежом, необходимо заполнять бланки, давая согласие на то, что покупатели не будут носить вещи бренда у себя на родине в России. В качестве ответного удара, многие звезды нашего восточного соседа начали резать сумки бренда.