Бедрос Киркоров вновь в реанимации в тяжелом состоянии

Оказалось, это сердечная недостаточность - последствие вновь перенесенного недавно коронавируса. Артист повторно заболел в прошлом месяце, болезнь протекала в легкой форме. Звездный пациент тогда быстро шел на поправку. Однако злополучный вирус дал серьезные осложнения. Сейчас состояние Киркорова-старшего оценивается как тяжелое. Близкие и поклонники переживают за судьбу певца, который этим летом должен отметить крупный юбилей — 90 лет.

Напомним, что впервые Бедрос Филиппович попал в больницу с ковидом полтора года назад. Заботливый сын сделал все, чтобы отец находился в комфортных условиях и проходил лечение у лучших специалистов. Артист действительно быстро встал на ноги, а вскоре даже отправился на гастроли.

Несмотря на успешную реабилитацию после COVID-19, Киркорова-старшего все чаще стали беспокоить проблемы с сердцем. Звезда прошел курс лечения в санатории. «Слава Богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик», — радовался тогда Филипп Киркоров.