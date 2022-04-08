Все в кино: Финтастические твари, Ганди и Кролецып в Forum Cinemas

11.04 — Премьера фильма “Apteeker Melchior”. Билеты: https://bit.ly/3KjGR7a

Премьера эстонского фильма “Apteeker Melchior” режиссера Эльмо Нюганена пройдет в формате программы “Фильм месяца”. Картина расскажет о таллиннском фармацевте, который должен разгадать страшную тайну волны убийств, угрожающей всему христианскому миру. На мероприятии также пройдет розыгрыш призов!

13.04 — Премьера фильма “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”.

Премьера долгожданного фильма “Фантастические твари: Тайны Дамблдора” пройдет в формате мероприятия “Кино эксклюзив”. Профессору Альбусу Дамблдору становится известно, что могущественный темный маг Геллерт Грин-де-Вальд собирается захватить власть над волшебным миром. Будучи не в состоянии остановить его в одиночку, он обращается к магозоологу Ньюту Скаламандеру и его команед с просьбой отправиться на опасное задание, где им предстоит встретиться со старыми и новыми тварями и столкнуться с растущим легионом последователей Грин-де-Вальда. Но сколько сможет Дамблдор оставаться в стороне, раз ставки так высоки?

В фильме снимались: Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Редмэйн и другие! В фильме также снимался российский актер Александр Кузнецов.

Для детей: мультик “Кролецып и Хомяк Тьмы”! Билеты: https://bit.ly/3j9WvGh

Мультфильм с таким интригующим названием будет идти в кино с 8 апреля! Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.

В апреле каждую среду — фильм “Ганди” в рамках программы “Киноклассика”.