Бесплатный концерт Юри Поотсманна – весенние нотки в апрельской прохладе

После Юри Поотсманна на сцену выйдут танцоры в стиле vogue из труппы Barra Crew. Затем последует по-весеннему минималистичный и яркий показ белья, во время которого можно будет увидеть как последние тенденции в мире нижнего белья, так и ностальгические комбинации, которые носили красавицы 19 века. Винтажное белье позаимствовано на выставке “История прав женщин и нижнего белья”, открытой в центре Т1 до 15 апреля и организованной музеем Кяру. Хореограф модного показа — Вероника Валлимяэ, а сегодняшнюю и вчерашнюю моду представляют модели агентства AGENCY ICON.