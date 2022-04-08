Бесплатный концерт Юри Поотсманна – весенние нотки в апрельской прохладе
После Юри Поотсманна на сцену выйдут танцоры в стиле vogue из труппы Barra Crew. Затем последует по-весеннему минималистичный и яркий показ белья, во время которого можно будет увидеть как последние тенденции в мире нижнего белья, так и ностальгические комбинации, которые носили красавицы 19 века. Винтажное белье позаимствовано на выставке “История прав женщин и нижнего белья”, открытой в центре Т1 до 15 апреля и организованной музеем Кяру. Хореограф модного показа — Вероника Валлимяэ, а сегодняшнюю и вчерашнюю моду представляют модели агентства AGENCY ICON.
Достичь внутреннего спокойствия поможет дыхательный тренинг известного терапевта Моники Палм, а искусству быть счастливым научит Дали Геттер Карат. Посетители центра смогут посетить оба тренинга.
Но и это еще не все: на 2 этаже центра Т1 откроется выставка Кристи Леппик и Трийн Симсон “Женщина как femme fatale — обзорная выставка 2019–2020”, которая наверняка привлечет всех, обладающих глубоким пониманием культуры. Уже ставшее неотъемлемой частью панорамы Таллина колесо обозрения на крыше центра отмечает свой третий день рождения. Всех желающих насладиться превосходным видом на столицу ждет специальное предложение.
Разумеется, все мероприятия бесплатны. Дополнительная информация и подробная программа: https://t1tallinn.com/.