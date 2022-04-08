Эстонский рэпер удивил запросами: смотрите, что он требует в гримерку во время выступления

Для русской публики villemdrillem известен по дуэту с Элиной Борн и группой 5miinust, его хиты заставят вас танцевать, даже если вы не очень разбираетесь в эстонской музыке.

У каждого артиста есть свой эксклюзивный и тайный райдер — перечень пожеланий, которые должны быть выполнены организаторами, чтобы вечеринка удалась. Помимо технического райдера, существует также бытовой. Здесь точно сказано, что нужно звезде для максимального комфорта за кулисами. И вот пять наиболее интересных вещей, которые понадобятся артисту и его команде во время отдыха: три черных полотенца, одноразовая камера, большая Do Do пицца, холодное молоко и ром марки Bumbu.

Есть еще один интересный пункт. Быть может, это только в том случае, если концерт затянется до утра? Артист хочет увидеть в своей гримерке хлопья для завтрака и подходящую для этого посуду.

Самый главный вопрос, который заинтересовал журналистов: почему полотенца должны быть черными? Отвечает менеджер музыканта Карл Тамм : “Они должны быть черными, потому что это любимый цвет villemdrillem-а, а также он менее бросается зрителям в глаза во время мероприятия”.

Осенью этого года villemdrillem отметит 22-й день рождения. Известность он начал приобретать около четырех лет назад, когда его песни стали популярными в Soundcloud. На пике популярности артист оказался в 2020 году, выпустив очень ритмичный трек “niiea” вместе с участницей “Евровидения” Элиной Борн. Песня быстро стала хитом и возглавила чарты ведущих эстонских радиостанций. Свою первую музыкальную награду получил в 2021 году за песню “Paaristõuked”.