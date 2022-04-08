Ольга Бузова готова отказаться от Chanel, но за деньги

Пройти мимо громкого скандала не смогла и Ольга Бузова. В отличие от своих коллег, она не стала портить свои дорогие вещи. Вместо этого певица поделилась снимками, на которых она показала свою коллекцию Chanel, и публично обратилась к руководству бренда.

“У меня несколько ваших сумок, есть ваша обувь, и всё это я с радостью всегда покупала за честно заработанные деньги! С огромным удовольствием носила и рада была быть причастной к такому историческому и легендарному бренду. Помню, как в начале нулевых вы посвящали коллекцию нашей прекрасной стране России. И за вашими лимитированными сумками того сезона гонялись все модницы мира. Всегда хотела сумку вашего бренда, которую вы назвали в честь женщины, которую я очень люблю, — принцессы Дианы. В честь женщины, которая так много делала добра и всегда выступала за равноправие и против ненависти, а также расизма” — написала Ольга в своих социальных сетях.

Певица добавила, что ее оскорбили действия руководства модного Дома. “Теперь рынок России закрыт для Chanel навсегда. Ваши сумки не будут пользоваться спросом даже на “Садоводе”. Я гражданка России. Я горжусь своим происхождением. Я горжусь, что живу в этой стране. И мне крайне обидно, что бренд с почти вековой историей так оскорбительно относится к моей стране”, — добавила она.

“Я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной! Полученные деньги я удвою и переведу в благотворительный фонд “Старость в радость””, — закончила она.

В связи с этим возникают два вопроса. Первый: нужны ли Chanel вещи б/у? Второй: если просьба останется без ответа, займётся ли Ольга благотворительностью просто так?