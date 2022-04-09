Концерт Киркорова в Эстонии близок к срыву

Дело в том, что даже если будет расторгнут договор с “Тондибара” (а для этого нужны только юридические процедуры), никто не запрещает перенести концерт на другую площадку.

В связи с этим вице-мэр Таллинна Каарел Оя обратился с письмом к министру иностранных дел Эве-Мари Лийметс. “Мы считаем, что в Эстонии этот вопрос можно было бы решить таким же образом, как и в Латвии и Литве. Должен быть чёткий список лиц, деятельность которых в Эстонской Республике санкционирована или в отношении которых введен запрет на въезд”, — полагает он.