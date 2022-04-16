Десять признаков мужского сексуального желания
Хватит гадать, как к вам относится парень. Есть вполне конкретные признаки, по которым понять, хочет ли вас мужчина, проще простого. Десятью из них с “Лайфом” поделилась сексолог Ольга Штерн.
Язык тела
Даже если мужчина постесняется сказать словами, что вы его привлекаете, тело врать не будет. Есть несколько моментов, когда точно ясно: молодой человек неровно к вам дышит. “Например, если мы заинтересованы в человеке, при встрече с ним у нас брови интуитивно идут вверх. <…> Если мужчина наклоняется или поворачивается, когда женщина разговаривает, есть заинтересованность. Он не просто разговаривает, а наклоняется. Интуитивно хочет быть ближе”, — рассказала Ольга Штерн.
Повторение поз
Кроме того, иногда по позе мужчины можно понять его намерения. Если в компании или на свидании он непроизвольно повторяет за вами все движения, это явный признак того, что вы нравитесь молодому человеку.
Стремление прикоснуться
Тут ещё один интересный момент. Если парню нравится девушка, он так или иначе попытается прикоснуться к ней. Так что если коллега или любой другой знакомый регулярно норовит взять вас за локоть или приобнять, обратите на него внимание.
Визуальный контакт
“Если мужчина заинтересован, есть контакт глазами. Мужчины так или иначе будут смотреть на объект своей заинтересованности, и женщина будет ловить взгляд, что он на неё смотрит. Женщина куда-то пошла — он смотрит”, — отметила специалист.
Комплименты
Пожалуй, один из самых очевидных моментов — это комплименты. Мальчиков ещё в детстве учат, что, если нравится девочка, ей нужно говорить приятности. Так что если вы приглянулись мужчине, ждите комплиментов!
Юмор
Этот момент, конечно, зависит от характера, но в большинстве случаев мужчины пытаются рассмешить объект своего интереса. Остаётся только надеяться, что с чувством юмора у молодого человека всё в порядке.
Внимание на одежду
Тут всё просто. Похвалите предмет из гардероба “подопытного” и смотрите, что будет дальше. Если мужчина станет носить эту одежду чаще, значит, ваше мнение для него важно и вы, скорее всего, ему очень нравитесь.
Сделать намёк самой
А иногда нужно брать быка за рога. Вот что по этому поводу думает сексолог: “Можно проверить, заинтересован ли мужчина: дать ему лёгкий намёк — самой прикоснуться к мужчине. Если он ответит, то это тоже как признак заинтересованности. Потому что иногда мужчины боятся проявлять инициативу. Прикоснуться, сделать ему комплимент, сказать: “Я свободна вечером”. Если он в это включается, то есть определённая заинтересованность”.
“Принцесса в беде”
Кодовое название ещё одного способа проверить заинтересованность мужчины в вас — “Принцесса в беде”. Суть такая. У девушки есть какая-то проблема: нет наличных денег, не работает карта, села батарейка на брелоке от автомобиля и так далее. Если мужчина включается в решение ситуации, то тут к гадалке не ходи — вы ему нравитесь. Иначе стал ли бы он напрягаться?
Тут и без признаков понятно!
А есть мужчины, которые не привыкли ходить вокруг да около. Если вы им понравились, они прямо так и скажут. Не ищите скрытого смысла, скорее всего, его там и в помине нет. Если чувства взаимны, наслаждайтесь жизнью, если нет — так же прямо об этом и доложите.