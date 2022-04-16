Десять признаков мужского сексуального желания

Язык тела

Даже если мужчина постесняется сказать словами, что вы его привлекаете, тело врать не будет. Есть несколько моментов, когда точно ясно: молодой человек неровно к вам дышит. “Например, если мы заинтересованы в человеке, при встрече с ним у нас брови интуитивно идут вверх. <…> Если мужчина наклоняется или поворачивается, когда женщина разговаривает, есть заинтересованность. Он не просто разговаривает, а наклоняется. Интуитивно хочет быть ближе”, — рассказала Ольга Штерн.

Повторение поз

Кроме того, иногда по позе мужчины можно понять его намерения. Если в компании или на свидании он непроизвольно повторяет за вами все движения, это явный признак того, что вы нравитесь молодому человеку.

Стремление прикоснуться

Тут ещё один интересный момент. Если парню нравится девушка, он так или иначе попытается прикоснуться к ней. Так что если коллега или любой другой знакомый регулярно норовит взять вас за локоть или приобнять, обратите на него внимание.

Визуальный контакт

“Если мужчина заинтересован, есть контакт глазами. Мужчины так или иначе будут смотреть на объект своей заинтересованности, и женщина будет ловить взгляд, что он на неё смотрит. Женщина куда-то пошла — он смотрит”, — отметила специалист.

Комплименты

Пожалуй, один из самых очевидных моментов — это комплименты. Мальчиков ещё в детстве учат, что, если нравится девочка, ей нужно говорить приятности. Так что если вы приглянулись мужчине, ждите комплиментов!

Юмор

Этот момент, конечно, зависит от характера, но в большинстве случаев мужчины пытаются рассмешить объект своего интереса. Остаётся только надеяться, что с чувством юмора у молодого человека всё в порядке.

Внимание на одежду

Тут всё просто. Похвалите предмет из гардероба “подопытного” и смотрите, что будет дальше. Если мужчина станет носить эту одежду чаще, значит, ваше мнение для него важно и вы, скорее всего, ему очень нравитесь.

Сделать намёк самой