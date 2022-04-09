СМИ: Собчак продала квартиру в центре Москвы и получила израильское гражданство (но это не точно)

Проданная квартира — это апартаменты в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Собчак продала квартиру вместе с двумя предлагающимися к ней машиноместами. За все это она запросила, 10,3 миллиона долларов. При этом известно, что покупка апартаментов в 2019 году Собчак обошлась в 300 миллионов рублей (сейчас — 3,7 млн долларов). Новый владелец квартиры зарегистрировал недвижимость на себя 4 апреля. щая продажу своих апартаментов в Москве пока никак не прокомментировала.

“Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство”, — пишет Haaretz. До этого появлялись слухи об эмиграции телеведущей, Собчак опровергала информацию об этом. Она отмечала, что ее отъезд из России был запланированным отпуском.

После всего этого слово взяла сама героиня новостей. Видео пока доступно только в Telegram.

Лишь одно замечание: всё же нахождение в Подмосковье в данный конкретный момент не опровергает получения какого-либо гражданства. В общем, как говорят в Подмосковье, будем посмотреть.