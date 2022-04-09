Мама Наташи Королевой поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана

“Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами”, — говорится в подписи 76-летней уроженки Украины, уже 30 лет живущей в США.

Также с проукраинской позицией выступает старшая сестра Королевой — популярная в 90-х годах певица Руся. Сама же Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, за 6 недель войны открыто свою позицию не высказывала. С одной стороны — Украина. С другой — муж, сын офицера, с позицией “В тот жуткий фейк, который хотят навесить, пытаясь очернить образ русского солдата, могут верить даже не люди, а существа, совсем не понимающие менталитет русского человека, русского солдата”.

Не исключено, что Королёвой всё же придётся сделать трудный выбор. И потерять родного человека — либо маму, либо мужа.