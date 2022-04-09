Насморк, который может быть опаснее, чем кажется
По словам терапевта Ирины Сайног, всегда нужно обращать внимание на то, сколько длится возникший у человека насморк. Об этом пишет Medikforum.
Насморк обычно воспринимается как малоприятный, но отнюдь не опасный недуг. Однако врач предупреждает, что “пустяковый недуг может обратиться в серьезное заболевание, если вовремя не спохватиться”.
В некоторых случаях с насморком необходимо обращаться к врачу, обследоваться, выяснять причины нарушения, подчеркивает Ирина Сайног.
Из пояснений терапевта следует, что “красным флагом”, из-за которого следует насторожиться, является длительное течение насморка. Если он безобидный, то не должен быть продолжительнее 7 дней. Обильное течение из носа вместе с заложенностью, длящиеся свыше недели — это уже причина для посещения медиков.
“Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините”, — уточнила Сайног.
Специалист уточнила, что затянувшийся насморк может указывать на аллергию, серьезное инфекционное воспаление или же оказаться следствием неправильного лечения, например, неадекватного применения сосудосуживающих средств.