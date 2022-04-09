ВИДЕО | Супруга Моргенштерна подтвердила расставание с музыкантом

Сначала поклонники Алишера заподозрили, что у недавних молодожёнов случился разлад, после попавшего в Сеть фрагмента новой песни “Селяви” со словами “рок-звезда не может быть хорошим мужем”, “теперь всегда наши свидания будут только в твоём Инстаграме” и “нам пора прощаться, се ля ви, наш последний танец, смерть любви”. Кстати, вот песня целиком.

Конечно, мало ли кто что поёт и насколько близок лирический герой песни автору. Но увы, мрачные предположения оказались реальностью. Дилара подтвердила расставание. "Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать", — сказала она. "Чем между нами меньше расстояние, чем дальше мы друг от друга находимся", — вот такой получился парадокс. Ну а продолжение исповеди смотрите в видео. (Осторожно: в кадрах хроники присутствует ненормативная лексика!)