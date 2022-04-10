Умер автор шпионских детективов Джек Хиггинс

Паттерсон родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии в 1929 году. За свою жизнь он написал 85 произведений. Его дебютный роман «Печальный ветер с моря» был опубликован в 1959 году. Мировую известность автор получил в 1975 году после публикации романа «Орел приземлился». По всему миру было продано более 50 млн экземпляров этой книги.