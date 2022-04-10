Умер автор шпионских детективов Джек Хиггинс
Паттерсон родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии в 1929 году. За свою жизнь он написал 85 произведений. Его дебютный роман «Печальный ветер с моря» был опубликован в 1959 году. Мировую известность автор получил в 1975 году после публикации романа «Орел приземлился». По всему миру было продано более 50 млн экземпляров этой книги.
Самыми известными книгами писателя являются «Отходная молитва» (1987), «Ангел смерти» (1995) и «День расплаты» (2000). В 2017 году вышел его последний роман — «Полуночный колокол». Книга попала в список бестселлеров по версии газеты «Санди таймс».
По его книгам снято несколько фильмов. Среди них "Орёл приземлился" (1976, в гл. ролях Майкл Кейн, Дональд Сазерленд, Роберт Дювалл), "Отходная молитва" (1987, в гл. ролях Микки Рурк, Боб Хоскинс, Лиам Нисон), "На опасной земле" (1996 с Юргеном Прохноу и Ингеборгой Дапкунайте), "Поймать короля" и "Пока не грянул гром" (1996 с Кайлом Маклакленом).