Санкции? Риту Дакоту выселили с виллы на Бали

Дакота рассказала, что заселилась на эту виллу и сразу поняла, что это лучший дом, в котором она когда-либо жила. Но неожиданно ее с семьей попросили съехать с виллы.

“Это был самый лучший дом, в котором я жила за все свои 32 года. Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома”, — сказала Дакота и расплакалась из-за такой новости.

Также певица рассказала, что эту виллу владельцы вскоре сдали французам. Возможно, владельцы выселили Дакоту с виллы из-за санкций, которые введены против России из-за войны в Украине.

У каждого своё горе.