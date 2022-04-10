ВИДЕО | “У меня тоже есть страхи”: Нурлан Сабуров ушел от ответа об отношении к войне

“Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи”, — сказал зритель.

Комик понял, что избежать ответа не удастся, поэтому ответил: “Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи”. Но намекнул, что относится искренне соболезнует по поводу трагических событий.

На это зритель ответил, что разочаровался и больше не будет приходить на стендапы Сабурова. Нурлан взамен попросил “не обесценивать его”.

В целом же публика была настроена проукраински, кто-то принёс с обой жёлто-голубой флаг, а лозунг “Слава Украине” был встречен аплодисментами. Однако и позицию Сабурова зрители, похоже, поняли.

По этому поводу уместно вспомнить фрагмент, живущий отдельно от всего стихотворения Евгения Евтушенко:

Ученый, сверстник Галилея,

был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится Земля,

но у него была семья.