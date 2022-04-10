“Самый счастливый человек”: звезде “Вечернего Урганта” провели сложную операцию

“Решилась только после того, как операцию сделали несколько человек из моего окружения. И теперь я самый счастливый человек”, — поделилась Михеева. Уже через несколько недель после хирургического вмешательства ведущая отправилась на горнолыжный курорт.

“В январе приехала в Альпы кататься на горных лыжах и чуть с ума не сошла, когда поняла, что вижу горы, елочки и все шишки на них”, — рассказала о своих впечатлениях артистка.

До момента операции Михеева носила линзы. По словам ведущей, она сталкивалась с постоянным дискомфортом из-за слабого зрения.