МакSим летом вернется на сцену и даст сольный концерт на открытой площадке

После 90-процентного поражения легких и вирусной пневмонии специалисты опасались давать радужные прогнозы по восстановлению артистки. Однако МакSим активно занимается восстановлением своего голоса. Она даже поработала с Егором Кридом, перепев для его трека часть своего хита “Отпускаю”.

По словам звезды, сейчас ее самочувствие действительно можно назвать хорошим. Артистка постепенно приходит в форму.

“Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом”, — заявила она.