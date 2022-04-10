Шоубиз
10.04.2022, 18:00

МакSим летом вернется на сцену и даст сольный концерт на открытой площадке

 
ФОТО: screenshot - youtube

Певица МакSим снова выйдет на сцену уже этим летом. Первый большой концерт после тяжелейшей болезни она даст в Москве, в Зелёном театре ВДНХ. Это открытая площадка на свежем воздухе.

После 90-процентного поражения легких и вирусной пневмонии специалисты опасались давать радужные прогнозы по восстановлению артистки. Однако МакSим активно занимается восстановлением своего голоса. Она даже поработала с Егором Кридом, перепев для его трека часть своего хита “Отпускаю”.

По словам звезды, сейчас ее самочувствие действительно можно назвать хорошим. Артистка постепенно приходит в форму.

“Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом”, — заявила она.

RusDelfi
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