10.04.2022, 18:00
МакSим летом вернется на сцену и даст сольный концерт на открытой площадке
ФОТО: screenshot - youtube
Певица МакSим снова выйдет на сцену уже этим летом. Первый большой концерт после тяжелейшей болезни она даст в Москве, в Зелёном театре ВДНХ. Это открытая площадка на свежем воздухе.
После 90-процентного поражения легких и вирусной пневмонии специалисты опасались давать радужные прогнозы по восстановлению артистки. Однако МакSим активно занимается восстановлением своего голоса. Она даже поработала с Егором Кридом, перепев для его трека часть своего хита “Отпускаю”.
По словам звезды, сейчас ее самочувствие действительно можно назвать хорошим. Артистка постепенно приходит в форму.
“Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом”, — заявила она.