Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком

Ранее певица была замечена с помолвочным кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце левой руки во время покупки мебели в Калвер-Сити. Однако уже на выходе из магазина Лопес повернула кольцо камнем внутрь, чтобы скрыть его от камер фотографов.

В недавней беседе с изданием People Лопес говорила, что была бы рада встретить старость вместе с Аффлеком. Она добавила, что рада использовать второй шанс в отношениях с ним.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно, что пара распалась.

Впоследствии Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них трое детей. Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с музыкантом Марком Энтони. В конце 2020 года Аффлек расстался с последней избранницей — актрисой Аной де Армас, а Лопес весной этого года разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.