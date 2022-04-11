Мать погибшего артиста подала в суд на Большой театр

Комиссия пришла к выводу, что актер, пришедший на сцену в нетрезвом состоянии, отчасти виноват в несчастном случае. Светлана Кулеш считает, что акт о несчастном случае не обоснован, и требует признать его незаконным. Она уверена, что комиссия Большого театра проверяла сама себя, а за подготовкой к спектаклю должного контроля не было.