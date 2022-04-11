Шоубиз
11.04.2022, 11:30

Мать погибшего артиста подала в суд на Большой театр

 
ФОТО: screenshot
Мать артиста Евгения Кулеша, погибшего после падения декорации в Большом театре, подала в суд на учреждение культуры. Как передает Telegram-канал Mash, женщина требует провести объективное расследование трагедии.

Комиссия пришла к выводу, что актер, пришедший на сцену в нетрезвом состоянии, отчасти виноват в несчастном случае. Светлана Кулеш считает, что акт о несчастном случае не обоснован, и требует признать его незаконным. Она уверена, что комиссия Большого театра проверяла сама себя, а за подготовкой к спектаклю должного контроля не было.

Ранее комиссия по расследованию гибели актера Большого театра Евгения Кулеша установила, что в его смерти виновата заведующая коллективом мимического ансамбля театра Екатерина Миронова. Самого же Кулеша комиссия считает виновным на 10%. Его действия эксперты охарактеризовали как “грубую неосторожность”. Мать Кулеша уже получила компенсацию в 1,5 млн руб. (16,5 тыс. евро по сегодняшнему курсу) от фонда Большого театра, ей также положена выплата от Фонда социального страхования.

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