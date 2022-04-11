ВИДЕО | Конец света! Сын Джона Леннона исполнил "запрещенную песню" в рамках крупнейшей кампании поддержки беженцев

Организаторы утверждают, что это “крупнейшая в мире кампания по поддержке беженцев в соцсетях”. Ставя хэштег проекта, звезды публикуют посты, говорят слова поддержки, а также выкладывают песни. К кампании уже присоединились U2, Брюс Спрингстин, Элтон Джон , Оззи и Шэрон Осборн, Селин Дион , Ленни Кравиц, Мадонна , Red Hot Chili Peppers и многие другие.

А старший сын участника The Beatles Джона Леннона 59-летний британский рок-музыкант Джулиан Леннон впервые исполнил песню своего отца Imagine. Ранее, отвечая на просьбы фанатов, Джулиан Леннон всегда говорил, что исполнит эту песню лишь в одном случае — если наступит конец света. “Эта песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся”, — написал Джулиан Леннон в Twitter.