“Отдай по-хорошему!”: Американский “киноакадемик” требует, чтобы Уилл Смит вернул “Оскара”

По словам артиста, на данный момент единственным человеком, который может восстановить “доброе имя” этой кинопремии, является сам Смит.

“Ему нужно осознать тяжесть совершенного им проступка: дать пощечину Року в прямом эфире 27 марта на глазах у миллионов на церемонии вручения “Оскара”, — считает Ленникс.

По его мнению, Смиту следует отправить экспресс-почтой свой золотой трофей обратно в американскую Киноакадемию и выступить с публичным заявлением вроде: “Из уважения к 94 годам почета и уважения к этой награде, я не чувствую себя достойным быть ее хранителем”.

“Жестокость Смита лишила весь вечер его престижа. Это было доказано, когда ошеломленные участники “Оскара” устроили овацию тому, кто только что совершил нападение перед их глазами”, — написал Ленникс.

Он также отметил, что от “пятна” на Киноакадемии не так легко избавиться.

“Единственная надежда на оправданную милость должна заключаться в том, чтобы Смит добровольно вернул свою награду за лучшую мужскую роль”, — добавил автор колонки.

Удивительно, что сам Крис Рок, “проехавшийся” по болезни супруги Смита, так и остался вне критики.