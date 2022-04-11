Культура
11.04.2022, 12:16

ГАЛЕРЕЯ | В поддержку Украины: "Ляпис Трубецкой" выступил в Таллинне

 

После восьмилетней паузы Сергей Михалок, лидер белорусского музыкального коллектива "Ляпис Трубецкой", воссоздал свою группу и 9 апреля выступил в Таллинне.

Все доходы от концерта, который прошел в клубе Cathouse, были отправлены в поддержку Украины.

Концерт прошел под девизом Stop war in Ukraine.

Сергей Михалок известен не только как музыкант, но и как борец с режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В 2010 году в Беларуси и в 2015 году в России "Ляпис Трубецкой" был внесен в черный список запрещенных музыкантов. В Беларуси Сергей Михалок был обвинен в "оскорблении Лукашенко", а в России – в "разжигании межнациональной вражды".

RusDelfi
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