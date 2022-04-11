22 апреля в Большом зале пройдет показ комедии “Женитьба”, поставленной по пьесе Н.Гоголя

– Да, могло бы быть интересно, но для развития этого дела нужен совсем другой уровень качества. Я твердо уверен, что занятий в кружках недостаточно для овладения профессией. Для этого необходим действительно конкурс, а не только энтузиазм участников.

– Никогда не хотелось, это совершенно другая профессия. Это как отцы и дети. Я отдаю себе отчет в том, что у меня нет потребности и необходимости. Несмотря на то, что у меня вместе с актерским, есть и режиссёрское образование, сейчас режиссура в сферу моих театральных интересов не попадает. Это действительно требует другого таланта. Хотя спектакль поставить я могу.

– Всегда стремился только к режиссёрам. Режиссёр — это основа театра, та движущая сила, которая дает первоначальный импульс замысла. Актеры должны идти за режиссёром, не наоборот. Режиссёр взращивает в драматическом актере мысль и поиск, побуждает думать и чувствовать, помогает раскрывать себя.

– Есть мнение, что в юности актеры стремятся “к ролям”, а в зрелости “к режиссерам”. Вы себя сейчас как определяете?

– Считаю, что это много. В первую очередь, из-за того, что современный театр требует совсем другой психофизической подготовки. Сейчас совсем не так, как было двадцать пять лет назад, тогда можно было просто выходить на сцену и говорить текст. Сейчас нужна мощная подготовка. В 50 лет актер ощущает себя уже во “втором отделении” и это естественно.

В его актерской судьбе много крутых поворотов: окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, активно снимается в кино и сериалах, много лет работает на радио и телевидении… В Русском театре Эстонии Нартов служит уже больше четверти века, сыграв свыше 50 ролей. Незадолго до финального показа “Женитьбы” мы поговорили с Ильей о насущно-юбилейном.

– В тандеме актер-режиссер — вы послушный актер?

– Когда как. Сейчас могу с уверенностью сказать, что стал более послушным. В молодости кажется, что если ты будешь очень сильно стараться, то только твоим старанием спектакль может выиграть. Сейчас понимаю, что, к сожалению, это работает не всегда. Общая картинка зависит каждого вовлеченного человека.

– Вы работаете в Русском театре Эстонии 26 лет. Расскажите о первых впечатлениях в 1996 году, когда только начинали работать? Помните ли свою первую роль на этой сцене?

– Да, девяностые годы были сложным периодом для начала работы в театре. Это был самый расцвет юности, романтический настрой… Сейчас романтизм несколько поутих, что абсолютно нормально, странно было бы, если бы этого не случилось. На смену романтизму пришел реализм. После окончания учебы в театральном институте очень хотелось работать, а в петербургских театрах, в лучшем случае, выходили одна-две премьеры в год. Само собой, там были заняты не вчерашние выпускники. Руководителем Русского театра Эстонии в то время был Эдуард Томан. Я, как принято говорить, “показался” ему, и он предложил мне работу в театре, пообещав, что работы будет много… Так и получилось. Первой ролью в Русском театре была роль Фредди в “Пигмалионе” — спустя 24 года, в спектакле “Моя прекрасная леди” по этой же пьесе Шоу, я стал играть Альфреда Дулиттла.

– Одна из премьер Русского театра этого сезона — “Мертвые души”. Что в актере Нартове есть от персонажа Манилова, которого он играет?

– Я думаю, у меня нет с Маниловым ничего общего, за исключением того, что каждому из нас, как любому человеку, свойственно рисовать какие-то воздушные замки и мечты. Он ведь похож на многих из нас — нашел свою мечтательную правду, утешается, пусть и не от большого ума. К сожалению, в спектакле самих мечтаний осталось мало. Я, скорее, оправдываю Манилова — он живет так, как может, по инерции, пусть со стороны это и выглядит нелепо… Когда нет полного погружения и понимания того, что мы делаем и ради чего, так чаще всего и случается.

Русский театр Эстонии

Подробнее о спектакле: https://veneteater.ee/show/zhenitba.html